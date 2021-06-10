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    15:20, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава МИД Катара прибыл с официальным визитом в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провёл переговоры с Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, прибывшим в г. Нур-Султан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Это первый приезд главы катарского внешнеполитического ведомства в Казахстан, призванный придать импульс активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах.

    В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-катарских отношений, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционных сферах. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Подтверждена заинтересованность в реализации совместных проектов на территории Казахстана в области сельского хозяйства, геологоразведки и горнорудной промышленности, транспорта и логистики, а также финансов и банковской деятельности. Стороны также подчеркнули высокий уровень взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций, в том числе ООН, СВМДА, ОИС и др.

    По итогам переговоров был подписан Меморандум о строительстве Катарским фондом развития (Qatar Development Fund) перинатального центра в п. Отеген Батыр, Илийского района Алматинской области.

    В программе визита предусматривается, что Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Государства Катар будет принят Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.


    Теги:
    Другие государственные органы Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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