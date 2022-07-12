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Глава МИД Германии призывает к миру без ядерного оружия
12 Июля 2022 09:47

Глава МИД Германии призывает к миру без ядерного оружия

НАГАСАКИ. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Японию призвала мир отказаться от ядерного оружия, передает МИА «Казинформ».

Как сообщат Deutsche Welle , А.Бербок прибыла в японский город Нагасаки в воскресенье после своего участия в саммите G20 в Индонезии и краткой остановки в тихоокеанском островном государстве Палау в субботу.

В первый день пребывания в Японии А.Бербок посетила Музей атомной бомбы в Нагасаки, возложила венок в память о 70 тысяч погибших от ядерного удара.

«Эти два места (гг.Хиросима и Нагасаки) как символ предупреждения против применения ядерного оружия», - сказала министр иностранных дел Германии.

Глава немецкой дипломатии призвала к миру без такого разрушительного оружия и заявила, что правительство Германии поддерживает разоружение, «даже если нынешняя глобальная ситуация совершенно иная».

А.Бербок написала в гостевой книге музея, что уезжает с тяжелым сердцем, а также то, что она чувствует себя уверенной в общем стремлении к более мирному миру без ядерного оружия.


Фото: dw.com

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Автор:
Корреспондент
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