Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Глава МИД Бельгии временно уходит с поста в связи с болезнью супруга

Автор:  
Арнур Рахимбеков
22 Апреля 2022, 09:25
Глава МИД Бельгии временно уходит с поста в связи с болезнью супруга

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Королевства Бельгии Софи Вильмес обратилась к жителям страны через социальные сети. Глава МИД Бельгии сообщила, что вынуждена временно покинуть свой пост, чтобы ухаживать за больным мужем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Софи Вильмес написала открытое письмо в Twitter , где сообщила, что у ее супруга Кристофера диагностирована агрессивная форма рака мозга.

«Жизнь иногда, к сожалению, принимает болезненные повороты. Сегодня эта болезнь внезапно вошла в нашу жизнь и, в частности, в жизнь моего мужа Кристофера, который, как и многие мужчины, женщины и даже дети, должен начать борьбу с агрессивным раком мозга. Это тяжелое испытание не обошлось без последствий для моей семьи и, следовательно, для моей роли в бельгийском правительстве. Работа государственным служащим требует строгости, доступности и полной самоотверженности, что не позволило бы мне обеспечить помощь и заботу, в которых супруг и наши дети будут нуждаться в этот трудный период» - отметила С. Вильмес.

«Премьер-министр предложит Королю временно реорганизовать мои полномочия в исполнительной власти. Заранее благодарю премьер-министра А. Де Кроо и моих коллег Давида Кларинваля и Матье Мишеля, которые возьмут на себя эти вопросы в мое отсутствие», - написала министр иностранных дел Бельгии.


Бельгия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Камыш горит на болотах в СКО
Камыш горит на болотах в СКО
Дома культуры в селах работают только «на бумаге» — Азамат Сатыбалды
Дома культуры в селах работают только «на бумаге» — Азамат Сатыбалды