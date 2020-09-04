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Глава Международной Тюркской академии принял участие в Первом Курултае студентов-тюркологов

4 Сентября 2020 18:15
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Глава Международной Тюркской академии принял участие в Первом Курултае студентов-тюркологов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня при поддержке Международной Тюркской академии открылся первый «Первый Курултай студентов-тюркологов». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт академии.

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На торжественном открытии мероприятия, в котором приняли участие известные ученые тюркского мира. Глава академии Дархан Кыдырали выступил с поздравительной речью и пожелал успехов в работе Первого Курултая.

Студенты специальности «тюркология» из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана выступят с докладами и обменяются мнениями по исследованию фольклора, литературы, языкознания и традиций тюркских народов.

В конце мая этого года Международная Тюркская академия создала Совет кафедр тюркологии и провела его первое заседание.

В онлайн-встрече приняли участие заведующие кафедрами тюркологии известных университетов и институтов языкознания тюркоязычных стран, которые обсудили вопросы образовательного процесса в области современной тюркологии. Этот первый курултай является отражением выполнения решений, принятых на заседании Совета кафедр тюркологии


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#Наука   #Общество   #Тюркский мир  
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