Глава МЧС высказался касательно выплаты компенсации владельцам подтопленных домов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько домов подтопило этой весной в Казахстане сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«46 домов было подтоплено, это подтопление было на уровне 10-15 см внутри домов. Соответственно, везде приняты мероприятия по своевременной откачке. После оценки обстановки местными исполнительными органами будут приниматься решения по выплате компенсации пострадавшим жителям», - сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее глава МЧС рассказал о паводковой ситуации в республике.

«Если говорить о состоянии снежного покрова, то на территории Казахстана наблюдаются пока остаточные явления снежных заносов, которые у нас спровоцировала погода в конце февраля и начале марта, где то около на 10% общей территории Казахстана. Это в основном территория: Акмолинской, Северо-Казахстанской, частично Костанайской областей, но и предгорные, горные районы непосредственно Восточно-Казахстанской и Алматинской областей»,- сказал Юрий Ильин. Министр добавил, что в целом с начала февраля месяца были проведены заседания комиссий по ЧС, в том числе и заседания Правительства по данному вопросу, где были определены конкретные мероприятия и даны поручения по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду.