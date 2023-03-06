Глава МЧС вручил награды казахстанским спасателям за работу в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин вручил награды казахстанским спасателям, участвовавшим в спасательной операции после землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несколько человек из офицерского состава получили орден «Айбын» второй степени, гражданские - ордена «Құрмет», остальные - правительственную медаль «Ерен еңбегі үшін» и ведомственные награды. Кроме того, все, кто участвовал в спасательной операции Турции, получили благодарственные письма», - сказал Юрий Ильин после награждения.

Как отметили в ведомстве, министр по ЧС торжественно вручил награды и объявил благодарность Президента спасателям Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, сотрудникам ЦМК, участвовавшим в поисково-спасательных работах в Турции.

Всего были награждены 59 сотрудников, из них 8 сотрудников получили государственные награды, 51 сотрудник был отмечен Благодарственным письмом Президента РК и ведомственными наградами.







Как сообщалось ранее, в МЧС обещали выплатить денежное вознаграждение сотрудникам, работавшим над спасением людей в Турции.

«Как вы знаете, ранее Глава государства поручил наградить всех сотрудников, работавших над спасением людей в Турции. На сегодняшний день Министерство по чрезвычайным ситуациям направило в Администрацию Президента список спасателей и все необходимые документы», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы. За время работы казахстанских спасателей из-под завалов спасено 8 человек и извлечено более 80 тел погибших. В Алматы уже наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

В Турции, как ранее сообщалось, по делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

Сегодня у берегов Турции произошло землетрясение силой 4,5 балла.























































































