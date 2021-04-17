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Глава МЧС совместно с депутатами Мажилиса совершили облет пристоличных паводкоопасных участков

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Апреля 2021, 11:23
Глава МЧС совместно с депутатами Мажилиса совершили облет пристоличных паводкоопасных участков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 апреля 2021 года министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин ознакомил депутатов Мажилиса Парламента Александра Милютина, Жамбыла Ахметбекова с работой Астанинского контррегулятора, предназначенного для инженерной защиты районов существующей и перспективной застройки от возможных паводков г. Нур-Султан и прилегающей к ней территории, а также от разрушительного воздействия возможной гидродинамической аварии на Астанинском водохранилище. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

Ю. Ильин рассказал о работе Астанинского контррегулятора за текущий период. По его словам, контррегулятор включает в себя защитную дамбу протяженностью 31 км и может временно удержать паводковую воду в объеме до 450 млн кубометров.

Министр сообщил, что в настоящее время в контррегуляторе аккумулировано 56 млн кубометров паводковых вод, сброшенных из Астанинского водохранилища.

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Он также выделил, что для выполнения комплексных мер по обеспечению безопасного прохождения паводков необходимо своевременное финансирование мероприятий по очистке русел рек, укреплению защитных дамб, ремонту аварийных гидротехнических сооружений. В свою очередь, Александр Милютин отметил, что поднимет вопрос выделения бюджетных средств в Парламенте на противопаводковые мероприятия.

В ходе встречи также был организован выезд в п. Жибек Жолы Аршалинского района Акмолинской области, где первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев и вице-министр Марат Кульдиков рассказали о проводимых противопаводковых мероприятиях на подтопленных участках поселка.

Личным составом войсковой части 52859 и ДЧС Акмолинской области вокруг поселка Жибек Жолы продолжается работа по укреплению двухкилометрового насыпного обвалования, заготовлено более 1000 и уложено порядка 700 мешкотар с инертным материалом. Ситуация стабилизировалась. С придворовых территорий талая вода откачена.

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Вместе с тем, первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев с депутатами Мажилиса совершили облет в целях аэровизуального обследования и мониторинга паводковой обстановки приграничных территорий столицы.

В ходе облета произведен аэровизуальный осмотр территорий населенных пунктов 42-разъезд, Коянды, Талапкер, Караоткель, Каражар Жибек Жолы и Косшы. Обследовано состояние Астанинского водохранилища, комплекс защиты г. Нур-Султан от затопления паводковыми водами реки Есиль, а также Преображенского гидроузла по руслу реки Нура.

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Визуальный осмотр показал, что процесс снеготаяния идет стабильно, без образования водных разливов. Продолжается круглосуточный мониторинг как с земли, так и с помощью дистанционного зондирования через спутник.

В целом, на отдельных участках рек Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей начался процесс ледохода.

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