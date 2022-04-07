Глава МЧС совершил облет паводкоопасных участков близ столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведено аэровизуальное обследование паводковой обстановки районов Акмолинской области, расположенных вблизи города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«7 апреля с участием министра по чрезвычайным ситуациям Ильина Ю.В., акима Акмолинской области Маржикпаева Е.Б. и вице-министра экологии геологии и природных ресурсов Кожаниязова С.С. проведено аэровизуальное обследование паводковой обстановки районов Акмолинской области, расположенных вблизи города Нур-Султан», - сообщили в МЧС.

Облет пролегал по маршруту паводкоопасных участков города Косшы, поселков Ильинка, Талапкер, Коянды, ст. 42 разъезд, русла реки Нура, системы лиманного орошения, Астанинского контррегулятора, Астанинского водохранилищ, Преображенского гидроузла.

«В целом на 14 районах Акмолинской области в зоне риска находится 53 населенных пункта. На сегодняшний день по области вывезено более 1 млн. кубометров снега, очищено более 3 тысяч водосооружений, отведено более 500 тысяч кубометров паводковых вод. На территории Акмолинской области силы и средства в количестве 3 тысяч проводят противопаводковые мероприятия. Подготовлено более 300 тонн ГСМ. Сегодняшний облет показал, что ситуация стабильная», - отметил Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, наблюдается интенсивное снеготаяние, практически вокруг Астанинского водохранилище все склоны уже вскрылись, идут активные притоки. На сегодняшний день по притокам и по расчету приход воды около 200 метр м/с3. В сутки это составляет около 16 млн. Пока запасы есть. Будем проводить работу по не переполнению водохранилищ и сохранению воды для нужд жителей г. Нур-Султан на летний период. По расчету сбросов будем уже регулировать в зависимости от температурного фона и ситуации.

В Приобреженском гидроузле по притокам Нуры расходы пока незначительны. На сегодняшний день по реке Нура рисков для жителей Карагандинской и Акмолинской областей не имеется.

При выходе из города сделанная работа на территории реки Есиль, города и района Талапкер позволит в будущем снять угрозу подтопления рисков непосредственно с населенных пунктов на Талапкер в направлении Атбасара.

В целом по республике МЧС переброшены дополнительные силы и средства на территорию Восточно-Казахстанской области, так как ситуация в горной местности может спровоцировать интенсивное снеготаяние. Это в горной части Риддер, Зьяновск.

Обстановка в Западно-Казахстанской и Актюбинской области нормализуется. Население возвращается в свои дома. На месте работает комиссия по оценке ущерба.

За текущие сутки в регионах подтопление жилых домов не зарегистрировано.