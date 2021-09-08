Глава МЧС России погиб, спасая человека

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Об этом сообщили в среду в министерстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», - сказали в ведомстве.