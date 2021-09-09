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    19:09, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Глава МЧС РК выразил соболезования в связи с гибелью российского коллеги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава МЧС Казахстана Юрий Ильин выразил соболезования в связи с трагической гибелью инистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, передает МИА «Казинформ».

    «Мы с глубокой скорбью восприняли известие о его героической гибели при исполнении служебного долга.
    Он навсегда останется в нашей памяти дальновидным руководителем, авторитетным политиком и выдающейся личностью, внесшей особый вклад в установление и развитие двусторонних отношений между нашими ведомствами.
    От имени МЧС РК и от себя лично передаю слова искреннего сочувствия и соболезнования семье и родственникам Евгения Николаевича, а также всем сотрудникам министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в соболезновании.

    Как сообщалось ранее, сегодня глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске.

    Как стало известно, Евгений Зиничев погиб при спасении кинорежиссера Александра Мельника, который прибыл туда для выбора места съемок своего будущего документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

    «Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России», - сказали в пресс-службе.

    Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, Мельник также погиб.

    Александр Мельник - российский режиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, многие годы сотрудничал с МЧС России. Он известен по фильмам «Территория» и «Новая Земля». Мельник являлся лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника».

    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Россия
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