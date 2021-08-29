Глава МЧС РК рассказал о награждении погибших в результате взрывов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему погибшие в результате взрывов в Жамбылской области были удостоены разных наград, прокомментировал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Глава государства подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Меиржану Айманову – заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области. Также остальных спасателей и военнослужащих Жамбылской области посмертно представили к госнаградам Айбын I и III степеней.

«Во-первых, я бы хотел принести слова соболезнования всем родным и близким, которые погибли в трагической ситуации, произошедшей в Жамбылской области. На сегодняшний день у нас числятся погибшими 13 человек, те тела, которые нашли. Три тела, к сожалению, не опознано на сегодняшний день, и еще поисковые работы троих продолжаются в эпицентре взрывов. Поэтому, сейчас указом Главы государства был награждён только ряд сотрудников Министерства по ЧС, Министерства обороны, и те, которые были опознаны. Остальные сотрудники, после того как будут определены по ДНК-экспертизе и найдены их тела, будут дополнительно внесены в представление для награждения государственными наградами», - рассказал Юрий Ильин.

Министр вместе с тем выразил слова благодарности Президенту РК за высокую оценку подвига сотрудников.

«Заместитель начальника службы пожаротушения получил звание «Халық қаһарманы». Он руководил на месте организации тушения пожара, проведения эвакуационных работ, когда произошел первый взрыв. Со слов в том числе спасенных сотрудников, которые были на месте, он несколько человек вынес с угрожаемого участка. Затем произошел второй более мощный взрыв, в результате которого он погиб», - рассказал Юрий Ильин.

Также глава МЧС пояснил, что весь офицерский состав награждены орденом «Айбын» первой степени, а рядовой состав награждается посмертно орденом «Айбын» третьей степени.



