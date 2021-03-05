Глава МЧС поручил взять на особый контроль Селетинское водохранилище

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК проведено видеоселекторное совещание по итогам проведения Республиканских командно-штабных учений «Көктем-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе совещания первый вице-министр МЧС Ибрагим Кульшимбаев выступил с докладом о готовности Государственной системы гражданской защиты к ликвидации ЧС весеннего периода.

Было отмечено, что силами гражданской защиты в рамках отработки практических действий из населенных пунктов вывезено более 1,8 млн куб. м снега. Оказана помощь 1 112 семьям социально уязвимых слоев населения по очистке от снега придомовых участков и наледи с крыш домов.

Очищено и подготовлено 622 арыка, 149 каналов, 1 330 водопропускных сооружений к пропуску ледохода. Произведен ремонт дамб на расстоянии 70 км, а также выполнено берегоукрепление на расстоянии 50 км.

Подготовлены запасы в объеме 2 млн тонн ГСМ, свыше 900 тыс. тонн инертных материалов и порядка 700 тыс. мешкотар.

На случаи осложнения паводковой обстановки, для принятия превентивных мер по недопущению подтоплений населенных пунктов подготовлены для оперативной переброски группировка сил и средств сводных отрядов из Атырауской, Карагандинской, Жамбылской, Мангыстауской областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, РОСО и воинских частей МЧС, а также воздушные суда АО «Казавиаспас».

В заключение совещания глава ведомства Юрий Ильин поставил перед органами управления гражданской защиты ряд задач. Взять на особый контроль Селетинское водохранилище Акмолинской области. Местным исполнительным органам взять на баланс бесхозные гидротехнические сооружения. При необходимости обеспечить доведение сигналов оповещения до населения.