Глава МЧС поблагодарил пожарных и личный состав Минобороны за работу при тушении пожаров

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин встретился с пожарными и личным составом Министерства обороны, задействованных в тушении лесного пожара в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юрий Ильин поблагодарил всех за проявленное мужество, самоотверженный труд и сообщил, что часть сил МЧС будет находиться в Костанайской области до окончания тушения пожара.

Глава МЧС отметил, что Главе государства доложено обо всех имеющихся пробельных вопросах ведомства.

«Это, прежде всего, низкая заработная плата, отсутствие соцпакета, это то, что вы, приходя на службу, организуете питание, каждый приносит из дома. Главой государства поддержаны предложения, в том числе дано поручение Правительству рассмотреть повышение заработных плат. Будет добиваться поэтапного повышения. Подняты вопросы и обеспечения жильем, пересмотрение вопроса технического оснащения, - добавил Ю. Ильин. – Глава государства высоко оценил работу подразделения, поэтому мы должны и дальше с честью выполнять поставленные задачи. Вам всем огромное спасибо».

Им также было поручено продолжать работать на участках, где есть небольшие возгорания, в сторону поселка Казанбасы.