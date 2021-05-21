Глава МЧС обратился к казахстанцам в преддверии купального сезона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошлый год в купальный период в водоемах страны утонули 317 человек. Об этом сообщили в МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии летнего сезона актуальным для нас является безопасность граждан на водоемах. В Казахстане более 50 тысяч водоемов используемых гражданами для купания и отдыха. Спасательными подразделениями контролируются участки 178 крупных водоемов, наиболее активно используемые для отдыха», - сказал в ходе отчётной встречи с населением министр по чрезвычайным ситуациям Юриц Ильин.

Он отметил, что ежедневно проводятся рейды и патрулирования, по пресечению фактов нарушений гражданами правил безопасности на воде.

«Уже проведено порядка двух тысяч (1906) патрулирований и рейдов, задействовано свыше пяти тысяч сотрудников (5064), к адмотвественности привлечено более 70 нарушителей (74). В летний период в круглосуточном режиме несут службу свыше одной тысячи спасателей. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде на коммунальных и частных пляжах подготовлено 97 медицинских пунктов», - добавил министр.

Совместно с акиматами и владельцами мест отдыха у воды созданы 108 объектовых спасательных постов за счет общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно-спасательных отрядах министерства. Всего планируется создать дополнительно порядка 172 постов.

Для снижения гибели на водоемах, в мобильном приложении «2GIS» внедряется раздел по размещению информации разрешенным и запрещенным местам купания в водоемах страны.

«За прошлый год в купальный период в водоемах страны утонуло свыше трехсот человек, если точно быть - 317. Основными причинами гибели людей являются купание в нетрезвом виде, недооценка собственных сил, неумение плавать, оставление детей без присмотра у водоемов. Пользуясь возможностью, хотел бы обратиться к каждому жителю – соблюдение элементарных правил безопасности на воде поможет сберечь собственные жизни, своих родных и близких, в особенности детей», - обратился к казахстанцам Юрий Ильин.