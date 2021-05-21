+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +25 °С
Алматы: +22 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава МЧС обратился к казахстанцам в преддверии купального сезона

21 Мая 2021 14:26
Поделиться:
Глава МЧС обратился к казахстанцам в преддверии купального сезона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошлый год в купальный период в водоемах страны утонули 317 человек. Об этом сообщили в МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Порядка четырех тысяч природных пожаров регистрируют ежегодно в Казахстане
Поощрят ли спасателей, тушивших лесной пожар в Риддере Сколько человек спасли в Казахстане зимой во время снежных заносов Казахстанцев призвали не оставлять детей без присмотра

«В преддверии летнего сезона актуальным для нас является безопасность граждан на водоемах. В Казахстане более 50 тысяч водоемов используемых гражданами для купания и отдыха. Спасательными подразделениями контролируются участки 178 крупных водоемов, наиболее активно используемые для отдыха», - сказал в ходе отчётной встречи с населением министр по чрезвычайным ситуациям Юриц Ильин.

Он отметил, что ежедневно проводятся рейды и патрулирования, по пресечению фактов нарушений гражданами правил безопасности на воде.

«Уже проведено порядка двух тысяч (1906) патрулирований и рейдов, задействовано свыше пяти тысяч сотрудников (5064), к адмотвественности привлечено более 70 нарушителей (74). В летний период в круглосуточном режиме несут службу свыше одной тысячи спасателей. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде на коммунальных и частных пляжах подготовлено 97 медицинских пунктов», - добавил министр.

Совместно с акиматами и владельцами мест отдыха у воды созданы 108 объектовых спасательных постов за счет общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно-спасательных отрядах министерства. Всего планируется создать дополнительно порядка 172 постов.

Для снижения гибели на водоемах, в мобильном приложении «2GIS» внедряется раздел по размещению информации разрешенным и запрещенным местам купания в водоемах страны.

«За прошлый год в купальный период в водоемах страны утонуло свыше трехсот человек, если точно быть - 317. Основными причинами гибели людей являются купание в нетрезвом виде, недооценка собственных сил, неумение плавать, оставление детей без присмотра у водоемов. Пользуясь возможностью, хотел бы обратиться к каждому жителю – соблюдение элементарных правил безопасности на воде поможет сберечь собственные жизни, своих родных и близких, в особенности детей», - обратился к казахстанцам Юрий Ильин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Безопасность   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Порядка четырех тысяч природных пожаров регистрируют ежегодно в Казахстане
Поощрят ли спасателей, тушивших лесной пожар в Риддере
Сколько человек спасли в Казахстане зимой во время снежных заносов
Казахстанцев призвали не оставлять детей без присмотра
Популярное
1 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
3 Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Почему сохнут взрослые сосны и ели в Алматы - ответ акимата
Читайте также
Казахстанцев призвали не оставлять детей без присмотра
Мы ни за кем не следим – директор департамента цифровых решений об Ashyq
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив