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Глава Marvel Entertainment попал под сокращение

Татьяна Кудренок
30 Марта 2023, 20:20
Глава Marvel Entertainment попал под сокращение

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Председателя Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера уволили в рамках масштабной кампании по сокращению расходов, запущенной компанией The Walt Disney Company, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Times.

В среду 80-летнему Айзеку Перлмуттеру сообщили по телефону, что Marvel Entertainment, небольшое подразделение, специализирующееся на потребительских товарах и работающее отдельно от Marvel Studios, будет объединено с более крупными бизнес-подразделения Disney, а он сам попал под сокращение.

В начале этой недели компания Disney приступила к сокращению 7 000 рабочих мест, что составляет около 4% от общего числа ее сотрудников. Сокращение такого количества работников поможет компании улучшить финансовые результаты и обеспечить рост доходов за счет стриминг-контента.

Айзек Перлмуттер известен как вспыльчивый и безжалостный руководитель. Его коллеги Роб Стеффенс, со-президент Marvel Entertainment и Джон Турицин, главный юрисконсульт подразделения, также попали под сокращение.

Дэн Бакли, президент Marvel Entertainment, останется на своем посту и будет подчиняться Кевину Файги, президенту Marvel Studios.

Айзек Перлмуттер продал Marvel компании Disney в 2009 году за 4 миллиарда долларов США. Он получил контроль над компанией по производству комиксов и фильмов о супергероях в конце 1990-х годов и значительно расширил ее бизнес по продаже товаров, лицензировав такие проекты, как «Люди Икс» и «Человек-паук».

Боб Айгер, генеральный директор The Walt Disney Company, недавно объявил о массовых сокращениях сотрудников компании. Процесс должен завершиться к лету этого года. Увольнение такого количества сотрудников позволит компании сократить расходы на 5,5 миллиардов долларов США.


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