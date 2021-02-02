Глава Комитета лесного хозяйства: Срубить дерево легко, восстановление ущерба природе – долгий процесс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахстане за незаконную вырубку деревьев грозит ответственность вплоть до уголовной. Если раньше нарушителям могли предъявить лишь небольшой штраф, то теперь ситуация изменилась в корне. Об ужесточении ответственности и о том, как будет реализовываться задача по посадке 2 млрд деревьев в стране согласно поручению Главы государства рассказал председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Асхат Кайнарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 4 МРП до лишения свободы

Одной из причин частой незаконной вырубки деревьев глава комитета называет низкий уровень предъявленной ответственности к нарушителям. Теперь, после внесенных по инициативе Министерства экологии изменений в Уголовный и Административный кодексы, могут быть серьезные последствия при несанкционированной вырубке зеленых насаждений.

«Ранее за повреждение краснокнижного растения полагался штраф в размере 4 МРП (11 668 тенге). Сейчас, если кто-либо нанесет вред редким деревьям, им грозит штраф до 500 МРП ( 1 458 500 тенге) , а при уничтожении – до 1000 МРП ( 2 917 000 тенге). Это стало возможным после внесения изменений в Базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства», - отметил Асхат Кайнарбеков.

Кроме того, изменения коснулись и Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому максимальное наказание за незаконную порубку деревьев на территории государственного лесного фонда, при размере ущерба до 100 МРП (291 700 тенге), составляет 1000 МРП( 2917 000 тенге). Если срублены деревья, растущие на особо охраняемых природных территориях – штраф до 500 МРП ( 1 458 500 тенге) с конфискацией незаконной «добычи».

«В случае, если ущерб составил более 100 МРП, то здесь уже действуют нормы Уголовного кодекса. Максимальная ответственность в данной ситуации может быть до 45 суток ареста с конфискацией имущества», - подчеркнул глава ведомства.

Важно сказать, что, несмотря на то, что незаконная вырубка деревьев на территории населенных пунктов относится к компетенции местных исполнительных органов, Министерство экологии, как государственный орган, выступающий против нанесения вреда растениям в целом по республике, инициировало внесение дополнений в Базовые ставки касательно ужесточения ответственности за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, произрастающих в черте городов или населенных пунктов.

При каких условиях разрешена вырубка деревьев

По словам Асхата Кайнарбекова, существуют условия, при которых вырубка деревьев разрешена и даже запланирована. Однако, чтобы срубить дерево, требуется специальное разрешение.

«В каждом регионе лесовладельцы, к ним относятся лесные учреждения акиматов, национальные парки, особо охраняемые природные территории, определяют объем деревьев, подлежащих вырубке. Такими могут быть погибшие, ослабленные и спелые насаждения, либо деревья после пожаров. Данные деревья порождают лесные болезни, и приносят угрозу здоровым деревьям, в этой связи важно своевременно их убирать. Кроме этого, захламленный лес может стать причиной осложнения тушения лесных пожаров и распространения его на большие территорий, препятствуя проезду транспорта, что также может мешать при тушении лесных пожаров», - сказал председатель комитета.

По его словам, лесовладельцы предоставляют свои данные в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, которые выезжают на объект и перепроверяют предоставленные сведения. После чего происходит экологическая экспертиза, и комитет выдает разрешение на вырубку этих насаждений.

«Бывают случаи, когда определен один объем для вырубки, а по факту объем превышается. Это также относится к незаконной порубке. Увидеть, что лимит превышен, нам помогает космомониторинг. Мы ежемесячно сверяемся с показателями компании «Қазақстан ғарыш сапары». Если видим нарушения, то отрабатываем с правоохранительными органами, определяем ущерб», - сообщил Асхат Кайнарбеков.

Увеличить лесистость территории Казахстана до 5%

Сейчас уровень лесистости Казахстана составляет 4,8%. До 2030 года этот показатель планируется довести до 5%.

«Казалось бы, осталось совсем немного для достижения показателя. Однако, учитывая огромный масштаб страны, для этого предстоит большая работа. Выполнению задачи, безусловно, способствует поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по посадке 2 млрд деревьев в стране. Сейчас уже разработан Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения, каждый регион представил свои показатели. При нашем министерстве создана рабочая группа, которая изучает планы областей, затем они будут направлены на рассмотрение Правительства», - подчеркнул Асхат Кайнарбеков.

Глава комитета отметил, что это трудоемкая работа. По его словам, перед тем, как посадить дерево и вырастить его, проводится комплексный анализ лесокультурного фонда, определяется сколько необходимо высадить деревьев, количество требуемой техники, изучаются качественные показатели почвы, анализ объектов лесосеменной базы, анализ запаса семян.

«Нужно отметить, что, в целом мы ежегодно проводим лесовоспроизводственные работы на площади 60 тысяч гектаров. В предстоящий период объем будет увеличен с учетом поставленных задач», - добавил руководитель ведомства.

Кроме того, на прошедшем расширенном заседании Правительства Президент дал поручение разработать проект «Жасыл Қазақстан» и подчеркнул важность масштабного озеленения страны. Асхат Кайнарбеков считает, что данная инициатива также будет иметь мультипликативный эффект на природно-климатические условия.

С детства нужно прививать любовь к природе

По мнению Асхата Кайнарбекова, нарушители идут на умышленное нанесение вреда природе по причине низкой экологической культуры. При этом важной составляющей экокультуры он считает воспитание.

«Чтобы искоренить подобные факты, предотвратить незаконную срубку деревьев, безусловно, ужесточение ответственности и рост штрафов играет важную роль. Однако формирование экокультуры, экообразование с раннего детства также является ключевой составляющей», - резюмировал глава комитета.







