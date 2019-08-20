Глава Комитета лесного хозяйства и животного мира освобожден от должности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каир Рыскельдинов освобожден от должности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Рыскельдинов Каир Омирсадикович освобожден от должности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира», - говорится в сообщении.

Каир Рыскельдинов родился в 1968 году в Талды-Курганской (ныне Алматинской) области. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, ветеринарный врач (1994); Юридическую академию «Фемида», юриспруденция (2008).

Трудовая деятельность: рабочий колхоза «Энергия» Саркандинского района Талдыкурганской области (с 1986 года); ПК «Байторы», главный ветеринарный врач Талдыкорганской области Саркандинского района село Ново-Покровка (с 1994 года); служащий в Алматинском УВД (1996-1998); ведущий специалист Республиканской ветеринарной лаборатории (город Астана), заместитель директора РГП «Астанинская городская ветеринарная лаборатория» (1998-2001); директор Акмолинского областного филиала РГП «Центральная ветеринарная лаборатория», начальник ГУ «Зерендинское районное территориальное управление» МСХ РК (2001-2004); заместитель акима Егиндыкольского района, село Егиндыколь, Акмолинской области (2004-2007); заместитель акима Шортандинского района, поселок Шортанды, Акмолинская область (2007-2012); аким Коргалжынского района Акмолинской области (2012-2018); председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК (с 05.2018).