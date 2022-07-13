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Глава КНБ РК: Преступники всегда действуют тайно
13 Июля 2022 09:42

Глава КНБ РК: Преступники всегда действуют тайно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев в фильме «Комитету национальной безопасности - 30 лет», снятом Телерадиокомплексом Президента РК, сообщил о работе службы за 30 лет существования, передает МИА «Казинформ».

«КНБ работает с особыми угрозами, способными нанести разрушительный ущерб безопасности и стабильности нашего общества. Это, прежде всего, терроризм, шпионаж, деятельность транснациональных преступных сообществ и наркокартелей, которые в условиях кризиса наращивают свою активность. Преступники всегда действуют тайно, широко применяют новейшие технологии и маскируются под законную деятельность», - сказал Ермек Сагимбаев.

Обеспечение национальной безопасности – это разносторонняя работа, которая не ограничена лишь силовыми захватами преступников. Сотрудники КНБ работают под «грифом секретности», в негласном режиме и, в первую очередь, нацелены на предупреждение угрозы безопасности государства.

«Главное достояние казахстанского народа – это независимость нашей страны. Наша земля, традиции, будущее наших детей и все наиболее значимое для нас формирует национальные интересы Казахстана. Именно эти ценности призван защищать Комитет национальной безопасности», - подчеркнул Ермек Сагимбаев.

Он поздравил сотрудников с 30-летием органов национальной безопасности РК.

«В этот день хочу выразить благодарность за добросовестную службу каждому офицеру и сержанту. Выражаю искреннюю признательность нашим ветеранам, которые передают бесценный опыт и вносят неоценимый вклад в воспитание молодого поколения. Также хочу поздравить новых сотрудников, которые совсем недавно выбрали делом всей жизни - служение Родине. Отдельная благодарность семьям сотрудников за поддержку и понимание. Надежный тыл важен и необходим офицерам в их нелегком, но почетном труде на благо Родины. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов во всех начинаниях!» - сказал председатель КНБ.


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