Глава КМГ встретился с казахстанскими студентами в США

Встречу с казахстанскими студентами Rice University, одного из ведущих исследовательских институтов, провел в Хьюстоне председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. В ней приняли участие студенты программ как бакалавриата и магистратуры, так и учащиеся по программе PhD, передает агентство Kazinform.

В ходе беседы, прошедшей в теплой неформальной обстановке, были обсуждены перспективы развития нефтегазовой отрасли Казахстана и текущие мировые тренды. М.Мирзагалиев рассказал студентам о стратегии компании, важности геологоразведки, международном сотрудничестве, маршрутах транспортировки казахстанской нефти.

В свою очередь, молодежь поделилась впечатлениями от учебы и работы в иностранных компаниях и высказала ряд предложений.

Одним из принявших участие во встрече был Бауыржан Мукатай, получающий специализацию в области компьютерных наук и операционных исследований в Университете Райса (Rice University, Хьюстон, Техас, Соединенные Штаты Америки). Б.Мукатай оттачивает свои навыки с помощью исследований, личных проектов и хакатонов, работает над проектами, включающими динамическое сопоставление, оптимизацию, алгоритмы и биоинформатику.

Также участником встречи стал стипендиат программы ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) Ильяс Кусанов, геолог отдела управления разработки месторождения ТШО, который обучается по программе изучения цифровых технологий (Digital Scholar Program) в магистратуре Университета Райса.

Стоит отметить, что многие из студентов-магистрантов — участников встречи — имели за плечами прикладной опыт в отрасли.

Глава КМГ ответил на вопросы молодых людей, в том числе о социальных проектах компании, как, например, «Жаркын Болашак», о привлечении инвестиций и растущей конкуренции за них, а также о глобальных вызовах для всего нефтегазового сектора.

В завершение встречи он подчеркнул важность использования полученных передовых технических знаний во благо страны.