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    16:16, 20 Март 2024 | GMT +6

    Глава КМГ встретился с казахстанскими студентами в США

    Глава КМГ встретился с казахстанскими студентами в США
    Фото: kmg.kz

    Встречу с казахстанскими студентами Rice University, одного из ведущих исследовательских институтов, провел в Хьюстоне председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. В ней приняли участие студенты программ как бакалавриата и магистратуры, так и учащиеся по программе PhD, передает агентство Kazinform.  

    В ходе беседы, прошедшей в теплой неформальной обстановке, были обсуждены перспективы развития нефтегазовой отрасли Казахстана и текущие мировые тренды. М.Мирзагалиев рассказал студентам о стратегии компании, важности геологоразведки, международном сотрудничестве, маршрутах транспортировки казахстанской нефти.

    В свою очередь, молодежь поделилась впечатлениями от учебы и работы в иностранных компаниях и высказала ряд предложений.

    Одним из принявших участие во встрече был Бауыржан Мукатай, получающий специализацию в области компьютерных наук и операционных исследований в Университете Райса (Rice University, Хьюстон, Техас, Соединенные Штаты Америки). Б.Мукатай оттачивает свои навыки с помощью исследований, личных проектов и хакатонов, работает над проектами, включающими динамическое сопоставление, оптимизацию, алгоритмы и биоинформатику.

    Также участником встречи стал стипендиат программы ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) Ильяс Кусанов, геолог отдела управления разработки месторождения ТШО, который обучается по программе изучения цифровых технологий (Digital Scholar Program) в магистратуре Университета Райса.

    Стоит отметить, что многие из студентов-магистрантов — участников встречи — имели за плечами прикладной опыт в отрасли.

    Глава КМГ ответил на вопросы молодых людей, в том числе о социальных проектах компании, как, например, «Жаркын Болашак», о привлечении инвестиций и растущей конкуренции за них, а также о глобальных вызовах для всего нефтегазового сектора.

    В завершение встречи он подчеркнул важность использования полученных передовых технических знаний во благо страны.

    - Студенты всегда были двигателем прогресса, наиболее активной, инициативной и амбициозной частью общества. Подобные встречи с нашей молодежью важны, чтобы максимально наладить обратную связь и помочь полученным за рубежом знаниям и опыту найти наилучшее применение уже в Казахстане. Я очень рад встрече с нашими амбициозными молодыми людьми, — отметил М.Мирзагалиев.

    Теги:
    Вузы Нефть/газ Образование КазМунайГаз Энергетика Студенты Молодежь США
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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