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Глава клиники Атырауской области отдохнул за рубежом на деньги для врачей

4 Октября 2019 17:23
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Глава клиники Атырауской области отдохнул за рубежом на деньги для врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники перинатального центра Атырауской области подозреваются в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Особо хотел бы остановиться на досудебном расследовании в Атырауской области в отношении должностных лиц областного перинатального центра по подозрению совершения ряда коррупционных преступлений. Так, руководитель областного перинатального центра уличен в подстрекательстве к даче взятки подчиненных в сумме 300 тысяч тенге руководству филиала института судебно-медицинской экспертизы области за выдачу заключения экспертизы об отсутствии врачебной ошибки по факту смерти роженицы», - сказал Шынгыс Кабдула.

Также он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских средств в сумме 1,5 млн тенге в личных целях.

«Полученные от директора частной компании средства для оплаты зарубежной командировки врачей по повышению квалификации он использовал в личных целях. Фактически на указанные средства глава центра выехал на отдых за рубеж», - пояснил Шынгыс Кабдула.

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Ключевые слова: Атырауская область, Коррупция, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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