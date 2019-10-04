Глава клиники Атырауской области отдохнул за рубежом на деньги для врачей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники перинатального центра Атырауской области подозреваются в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Особо хотел бы остановиться на досудебном расследовании в Атырауской области в отношении должностных лиц областного перинатального центра по подозрению совершения ряда коррупционных преступлений. Так, руководитель областного перинатального центра уличен в подстрекательстве к даче взятки подчиненных в сумме 300 тысяч тенге руководству филиала института судебно-медицинской экспертизы области за выдачу заключения экспертизы об отсутствии врачебной ошибки по факту смерти роженицы», - сказал Шынгыс Кабдула.
Также он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских средств в сумме 1,5 млн тенге в личных целях.
«Полученные от директора частной компании средства для оплаты зарубежной командировки врачей по повышению квалификации он использовал в личных целях. Фактически на указанные средства глава центра выехал на отдых за рубеж», - пояснил Шынгыс Кабдула.
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