Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Талгат Ластаев избран на пост заместителя председателя Конференции ИКАО Европейского/Североатлантического региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

В штаб-квартире Европейского/Североатлантического регионального бюро (EUR/NAT) Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прошла Конференция генеральных директоров гражданской авиации региона ИКАО. В связи с важностью данного мероприятия на Конференции участвовали первые руководители организаций гражданской авиации более 45 стран членов регионального офиса ИКАО.

С приветственной речью выступил генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Салазар. В мероприятии также принял участие директор бюро Европейского/Североатлантического региона ИКАО Николас Ралло.

Председателем данной Конференции избрана глава Национального агентства гражданской авиации Португалии Таня Кардозо.

Учитывая достигнутый прогресс Республики Казахстан в реализации стандартов ИКАО в части обеспечения безопасности полетов, глава казахстанской делегации – председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев был избран среди 45 стран Европейского региона ИКАО на пост заместителя председателя Конференции. Вторым заместителем председателя Конференции избран генеральный директор авиационных властей Израиля – Шуел Закай.

В ходе Конференции участники обсудили актуальные разработки ИКАО касательно безопасности полетов, вопросы расширения сотрудничества по обеспечению кибербезопасности, долгосрочные планы по наращиванию потенциала и подготовке кадров в области экологически безопасных видов авиационного топлива, сотрудничества в области профилактики и управления событиями, связанными со здоровьем населения в гражданской авиации, а также гендерное равенство в гражданской авиации.

В ходе Конференции участники обсудили проводимую работу по ратификации очередных поправок в международные договора в области воздушного транспорта. По итогам Конференции участники договорились продолжить работу по затронутым вопросам.