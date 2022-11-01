Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Глава КФГД был избран членом Исполнительного совета Международной ассоциации страховщиков депозитов

1 Ноября 2022, 13:25
Глава КФГД был избран членом Исполнительного совета Международной ассоциации страховщиков депозитов
1 Ноября 2022, 13:25

Глава КФГД был избран членом Исполнительного совета Международной ассоциации страховщиков депозитов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев был избран членом Исполнительного совета Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI) на трехлетний срок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Исполнительный совет является руководящим органом IADI и состоит из 25 членов-руководителей глав организаций по страхованию депозитов со всего мира. Голосование проходило в рамках 21-го Общего годового собрания IADI, которое состоялось с 24 по 28 октября в городе Буэнос-Айрес (Аргентина). Организаторами встречи выступили IADI и Аргентинская корпорация страхования депозитов.

В течение пяти дней зарубежные делегаты также участвовали в заседаниях технических и региональных комитетов IADI и на конференции IADI, фокусом которой в текущем году стало обсуждение методов повышения эффективности систем гарантирования депозитов и роли страховщиков депозитов в обеспечении финансовой безопасности в текущих условиях нестабильности на мировых рынках.

Председатель КФГД выразил мнение относительно перспектив расширения каналов для обеспечения возврата гарантируемых средств вкладчикам при наступлении страхового случая с учетом развития новых технологий.

«На сегодняшний день Казахстан переживает полную цифровую трансформацию – документы на бумажном носителе переходят на цифровой формат, банки активно развивают предоставление онлайн-услуг с обязательным соблюдением мер по защите персональных данных, и большая доля населения уже использует мобильные приложения для совершения банковских операций без необходимости посещения отделений банков. Развитие технологий по всему миру и необходимые законодательные изменения позволяют страховщикам депозитов в перспективе расширять каналы взаимодействия с вкладчиками для возврата гарантируемых средств. Данная инициатива позволит повысить удобство для вкладчиков и сократить время выплаты гарантии, что также является немаловажным для обеспечения стабильности на финансовом рынке», - отметил Адиль Утембаев.

Международная ассоциация страховщиков депозитов (IADI) является глобальным форумом страховщиков депозитов, призванным повышать эффективность страхования депозитов посредством распространения рекомендаций и развития международного сотрудничества. IADI учреждена в 2002 году в качестве некоммерческой ассоциации со штаб-квартирой в Банке международных расчетов в городе Базель, Швейцария. В данный момент в IADI состоят 92 участника. Казахстанский фонд гарантирования депозитов вошел в состав IADI в 2003 году.

Фото: kdif.kz

Новости по теме
Директор отделения ООН в Женеве дала оценку Казахстану в международном сообществе
Названы три параметра образа будущего Казахстана
Читайте также
Директор отделения ООН в Женеве дала оценку Казахстану в международном сообществе
Названы три параметра образа будущего Казахстана
Стратегическая неопределенность в мире является для Казахстана одним из вызовов - Еркин Тукумов
Оценку политическим и экономическим институтам Казахстана дал международный эксперт
Геополитическая турбулентность не повлияет на Казахстан – международный эксперт
Нужно поменять существующую систему международного права – глава КИСИ
641 иностранного наблюдателя аккредитовала ЦИК на выборы Президента РК
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности посетит Казахстан
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору