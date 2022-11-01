Глава КФГД был избран членом Исполнительного совета Международной ассоциации страховщиков депозитов

1 Ноября 2022, 13:25

1 Ноября 2022, 13:25

Глава КФГД был избран членом Исполнительного совета Международной ассоциации страховщиков депозитов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев был избран членом Исполнительного совета Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI) на трехлетний срок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Исполнительный совет является руководящим органом IADI и состоит из 25 членов-руководителей глав организаций по страхованию депозитов со всего мира. Голосование проходило в рамках 21-го Общего годового собрания IADI, которое состоялось с 24 по 28 октября в городе Буэнос-Айрес (Аргентина). Организаторами встречи выступили IADI и Аргентинская корпорация страхования депозитов.

В течение пяти дней зарубежные делегаты также участвовали в заседаниях технических и региональных комитетов IADI и на конференции IADI, фокусом которой в текущем году стало обсуждение методов повышения эффективности систем гарантирования депозитов и роли страховщиков депозитов в обеспечении финансовой безопасности в текущих условиях нестабильности на мировых рынках.

Председатель КФГД выразил мнение относительно перспектив расширения каналов для обеспечения возврата гарантируемых средств вкладчикам при наступлении страхового случая с учетом развития новых технологий.

«На сегодняшний день Казахстан переживает полную цифровую трансформацию – документы на бумажном носителе переходят на цифровой формат, банки активно развивают предоставление онлайн-услуг с обязательным соблюдением мер по защите персональных данных, и большая доля населения уже использует мобильные приложения для совершения банковских операций без необходимости посещения отделений банков. Развитие технологий по всему миру и необходимые законодательные изменения позволяют страховщикам депозитов в перспективе расширять каналы взаимодействия с вкладчиками для возврата гарантируемых средств. Данная инициатива позволит повысить удобство для вкладчиков и сократить время выплаты гарантии, что также является немаловажным для обеспечения стабильности на финансовом рынке», - отметил Адиль Утембаев.

Международная ассоциация страховщиков депозитов (IADI) является глобальным форумом страховщиков депозитов, призванным повышать эффективность страхования депозитов посредством распространения рекомендаций и развития международного сотрудничества. IADI учреждена в 2002 году в качестве некоммерческой ассоциации со штаб-квартирой в Банке международных расчетов в городе Базель, Швейцария. В данный момент в IADI состоят 92 участника. Казахстанский фонд гарантирования депозитов вошел в состав IADI в 2003 году.

Фото: kdif.kz