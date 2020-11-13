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Глава «Казинформ» передал спецнаграду «Үркер-2020» монгольскому порталу «KazNews» и российскому агентству «ТАСС»

13 Ноября 2020 17:37
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Глава «Казинформ» передал спецнаграду «Үркер-2020» монгольскому порталу «KazNews» и российскому агентству «ТАСС»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» передало спецнаграду к столетию международного информационного агентства двум другим СМИ – информационному агентству России «ТАСС» и монгольскому порталу «KazNews», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основное развитие международного информационного агентства «Казинформ», имеющее вековую историю, началось с обретения нашей страной независимости. Тогда мы стали международным информационным агентством. Так что этот специальный приз мы будем вручать нашим зарубежным партнерам. Статуэтку «Уркер» и сертификаты мы решили передать российскому информационному агентству ТАСС, которое уже 100 лет является партнером», – отметил председатель правления АО «Казинформ» Аскар Умаров на церемонии награждения. Миллион тенге от имени МИА «Казинформ» получил портал из Монголии на казахском языке KazNews.

«У нашего агентства 46 международных партнеров. Кроме того, в прошлом году совместно с фондом соотечественников при поддержке Министерства информации и общественного развития впервые мы провели заседание под лозунгом «Казахоязычные СМИ за рубежом». Сообщество скоро будет создано. Поэтому, этот миллион тенге мы передадим соотечественникам за рубежом, крупнейшему казахоязычному порталу «Kaznews» в Монголии», - объяснил свое решение глава МИА «Казинформ».

Отметим, что премия проходит без зрителей, в зале присутствуют номинанты. Как подчеркнули ведущие мероприятия, церемония идет с соблюдением всех санитарных норм.


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