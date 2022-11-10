Глава Казатомпрома встретился с индийскими учеными-атомщиками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В офисе АО «НАК «Казатомпром» в Астане состоялась встреча председателя правления компании Ержана Муканова с представителями ядерного топливного комплекса (Nuclear Fuel Complex) Инди, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе компании, во встрече приняли участие заслуженный ученый, председатель и главный исполнительный директор Ядерного топливного комплекса Индии доктор Дайнеш Сривастава (Dr. Dinesh Srivastava) и заслуженный ученый, второй главный исполнительный директор по топливу Дебабрата Праманик (Mr. Debabrata Pramanik).

В ходе встречи обсуждались различные аспекты партнерства двух сторон в атомной отрасли. Руководители компаний отметили успешное долгосрочное сотрудничество прошлых лет между Казахстаном и Индией в сфере поставок казахстанского природного урана для нужд атомной энергетики Индии.

В ходе переговоров также рассматривались дальнейшие перспективы взаимодействия в различных сферах ядерно-топливного цикла, которые придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между организациями обеих стран. Стороны договорились продолжить тесный контакт по развитию совместных проектов в атомной сфере в будущем.

Представители Ядерного топливного комплекса Индии также посетили Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске и ознакомились с производственным процессом.

Фото: kazatomprom.kz