Глава Калмыкии назначил Сангаджи Тарбаева своим постпредом при президенте РФ

ЭЛИСТА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил во вторник председателя совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» и общественного деятеля, 37-летнего Сангаджи Тарбаева постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации - заместителем председателя правительства Республики Калмыкия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Принял решение назначить Сангаджи Андреевича постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации - заместителем председателя правительства Республики Калмыкия», - написал глава республики на своей странице в Instagram.

Хасиков отметил, что считает Тарбаева состоявшимся общественным деятелем, успешным предпринимателем, за плечами которого много крупных реализованных проектов и которому по силам задачи любой сложности. «Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», - добавил глава республики.

Сангаджи Тарбаев родился 15 апреля 1982 года в Республике Калмыкия, окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «Международные отношения». Являлся капитаном команды «Сборной РУДН» на играх КВН, телеведущим. Сейчас является председателем совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, в марте этого года избран членом Общественной палаты Москвы III созыва.