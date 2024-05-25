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    20:51, 24 Май 2024 | GMT +6

    Глава кабмина Кыргызстана призвал открыть в стране Kaspi Bank

    жапаров
    Фото: Кабар

    В Кыргызстане пришло время для появления казахстанского Kaspi Bank. Об этом заявил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров, выступая накануне на Бишкекском международном финансовом форуме «Финтех и устойчивое развитие: Будущее финансов», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров отметил, что вопрос о Kaspi остается открытым на протяжении нескольких лет, поэтому сейчас необходимо делать конкретные шаги.

    — Пора уже Kaspi появиться в Кыргызстане. Нужно или открыть для него ворота, или нам самим создать аналог. Мы уже третий год ждем этого чуда. На этой неделе в Бишкеке проходят прогрессивные мероприятия в банковской сфере. После этого форума я буду участвовать на презентации инновационного приложения «Береке» от Айыл Банка, и хочу выразить надежду, что многое высказанное на таких мероприятиях креативных идей будет реализовано в кратчайшие сроки нашим правительством и Национальным банком, — сказал Акылбек Жапаров.

    Теги:
    Кыргызстан Банки Kaspi Bank Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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