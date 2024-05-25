Глава кабмина Кыргызстана призвал открыть в стране Kaspi Bank

Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров отметил, что вопрос о Kaspi остается открытым на протяжении нескольких лет, поэтому сейчас необходимо делать конкретные шаги.

— Пора уже Kaspi появиться в Кыргызстане. Нужно или открыть для него ворота, или нам самим создать аналог. Мы уже третий год ждем этого чуда. На этой неделе в Бишкеке проходят прогрессивные мероприятия в банковской сфере. После этого форума я буду участвовать на презентации инновационного приложения «Береке» от Айыл Банка, и хочу выразить надежду, что многое высказанное на таких мероприятиях креативных идей будет реализовано в кратчайшие сроки нашим правительством и Национальным банком, — сказал Акылбек Жапаров.