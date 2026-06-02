Глава инвестфонда Омана возглавил совет директоров золотодобывающей компании Казахстана

Решение было принято спустя чуть больше месяца после подписания соглашения об инвестиционном сотрудничестве между Правительствами Казахстана и Омана.

Как сообщили в компании, с 1 июня 2026 года Аль Муршиди назначен директором без исполнительных полномочий и председателем Совета директоров.

Его кандидатура была предложена крупнейшим акционером, Maaden International Investment, и одобрена Советом директоров. Окончательное избрание будет рассмотрено на годовом общем собрании акционеров Solidcore, которое состоится 24 июня 2026 года.

— Я рад выдвижению на эту должность и рассчитываю на тесное и плодотворное сотрудничество с менеджментом и Советом директоров Компании. Solidcore является одной из ключевых инвестиций для Султаната Оман, и как представитель страны я сосредоточусь на создании долгосрочной акционерной стоимости Компании, содействии ее развитию и защите наших инвестиций посредством эффективного корпоративного управления и стратегического руководства, — заявил Абдулсалам Аль Муршиди.

Фото: пресс-служба Solidcore Resources

Главный исполнительный директор Solidcore Resources Виталий Несис отметил, что профессиональный опыт и стратегическое видение нового председателя станут важным преимуществом для компании.

— Для нас большая честь приветствовать Его Превосходительство Абдулсалама Аль Муршиди в должности председателя Совета директоров. Его профессиональный опыт, стратегическое видение и долгосрочная приверженность интересам Компании как представителя ключевого акционера станут важным преимуществом для нас на пути реализации стратегии роста и создания устойчивой стоимости для всех заинтересованных сторон, — сказал он.

На посту председателя Совета директоров Абдулсалам Аль Муршиди сменил Омара Бахрама, генерального директора другой «дочки» OIA, компании Uzbek-Oman Investment Company. Назначение свидетельствует о том, что Оман не только повышает свою представленность в Solidcore Resources, но и увеличивает свой фокус на Казахстане.

Прежний председатель Совета директоров Омар Бахрам перейдет на должность заместителя председателя.

В настоящее время Абдулсалам Аль Муршиди возглавляет Oman Investment Authority — суверенный фонд Омана. Он также является председателем Совета директоров Gulf Investment Corporation (Кувейт), управляющим от Омана в Совете управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), членом Глобальной комиссии по научным миссиям в области устойчивого развития Международного научного совета.

Ранее он занимал различные должности и был учредителем в ряде промышленных, коммерческих и инвестиционных компаний в регионе.

Абдулсалам Аль Муршиди имеет степень магистра в области нефтяной геологии Университета Абердина (Великобритания) и степень бакалавра в области геофизики Университета Аризоны (США).