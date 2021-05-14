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Глава инспекции Комитета ветконтроля подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Автор:  
Жанна Мусабаева
14 Мая 2021, 16:41
Глава инспекции Комитета ветконтроля подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Костанайской областной территориальной инспекции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведомством с направлением в суд завершено досудебное расследование в отношении руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Он обвиняется по ст.361 ч.4 п.3 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере»,- кратко сообщили в Антикоррупционном ведомстве.

Отмечается, что окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

Костанайская область   Коррупция   Минсельхоз  
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