Глава инспекции Комитета ветконтроля подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Костанайской областной территориальной инспекции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведомством с направлением в суд завершено досудебное расследование в отношении руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Он обвиняется по ст.361 ч.4 п.3 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере»,- кратко сообщили в Антикоррупционном ведомстве.

Отмечается, что окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.