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Глава холдинга «Байтерек» провел встречу с председателем Центробанка ОАЭ

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Сентября 2022, 19:39
Глава холдинга «Байтерек» провел встречу с председателем Центробанка ОАЭ

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев провел встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которая прибыла в Казахстан во главе с Председателем Центрального банка ОАЭ Его Превосходительством Халедом Мохамедом Баламой. Главной темой встречи стали перспективы сотрудничества двух стран в финансовой сфере, в том числе в реализации совместных инвестиционных проектов.

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В состав делегации ОАЭ, помимо представителей Центробанка Эмиратов, вошли представители государственной холдинговой компании Mubadala Investment Company и суверенного фонда Abu Dhabi Developmental Company.

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Холдинг «Байтерек» и его дочерние компании имеют большой опыт совместной работы с государственными и частными компаниями из Эмиратов. Например, АО «Казына Капитал Менеджмент» сотрудничает с Mubadala Investment Company через совместные фонды Falah Growth Fund, Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. и Abu Dhabi Development Holding Company. Также в АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЭСК «KazakhExport» на рассмотрении находятся несколько проектов с участием капитала из ОАЭ.

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По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество финансовых институтов Казахстана и ОАЭ имеет значительные перспективы для создания ценности для экономик двух государств.


Арабские эмираты   НУХ "Байтерек"  
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