Глава государства запускает важную реформу, которая позволит выйти из кризиса - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послание Президента страны народу Казахстана является важным событием для каждого жителя республики, так как в нем обозначены дальнейшие векторы развития страны, считает председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Владимира Волкова, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства запускает важную реформу, которая позволит выйти из кризиса во всех сферах жизнедеятельности, связанной с пандемией и мировым спадом экономики. Президент отметил, что, несмотря на непростой период времени, государство не должно останавливаться на достигнутом, оно должно всегда находиться в поиске новых возможностей развития социальных, экономических и других сфер», - отметил В. Волков.

По его словам, Главой государства в Послании даны конкретные поручения по дальнейшему реформированию правоохранительной и судебной системы в рамках концепции «Слышащего государства».

Главным приоритетом остается защита конституционных прав и свобод граждан. Учитывая стремительно меняющуюся реальность, нынешнюю ситуацию в стране, будут внедрены новые передовые методы работы полиции с гражданами.

В целях усиления защиты прав граждан, искоренения необоснованного привлечения их в орбиту уголовного преследования Президентом поручено внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий: полиция-прокурор-суд, что позволит укрепить систему сдержек и противовесов.

«Будет реформирована Местная полицейская служба по принципу «полиция в шаговой доступности», где ключевая роль будет отводиться участковому инспектору путем повышения его статуса на законодательном уровне.

Вместе с тем, Президент делает особый упор на нормотворчество, низкую скорость принятия законов и баланс уровня правовой регламентации нормативных правовых актов. Немаловажное значение имеет озвученное в рамках Послания вопросы частого внесения изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, поскольку для правоприменителей и граждан важна стабильность действующих законов.

Для реализации намеченного плана потребуется принять ряд законодательных актов, направленных на решение всех поставленных поручений, а задача депутатского корпуса - принять качественные законы, которые будут работать во благо нашего народа», - добавил спикер.





Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.