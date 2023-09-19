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    21:28, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства провел переговоры с Президентом Венгрии в Нью-Йорке

    Глава государства
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Программу двусторонних переговоров Касым-Жомарта Токаева на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открыла встреча с Президентом Венгрии Каталин Новак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лидер Казахстана отметил, что между братскими народами установилось стратегическое партнерство, основанное на прочных исторических и культурных связях.

    Глава нашего государства высоко оценил активную позицию и огромный вклад Венгрии в укрепление тюркского сотрудничества.

    Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ноябре этого года Казахстан проведет 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств и ожидает участия в мероприятии Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    «Я хотел бы отметить, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Венгрией. У нас очень надежные традиционные связи и отношения. Мы ценим то, чего достигли сейчас в нашем двустороннем сотрудничестве. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить Вас посетить Казахстан. Мы также ожидаем встречи с Вашим Премьер-министром г-ном Орбаном, который приедет на саммит тюркоязычных стран», – сказал Президент Казахстана.

    В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Глава государства сообщил, что в целях укрепления связей между странами одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.

    Президенты отметили важность принятия совместных мер для увеличения взаимного товарооборота между странами, а также для активизации двусторонних механизмов сотрудничества.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам международного характера, в том числе по совершенствованию работы многосторонних институтов для обеспечения глобальной стабильности и устойчивого развития.

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