Глава государства выступил на бизнес-форуме «Казахстан – Болгария»
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Румену Радеву и представителям болгарского бизнеса за активное участие в бизнес-форуме «Казахстан – Болгария». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства убежден, что мероприятие придаст новый импульс экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран.
– Официальный визит Президента Радева в Казахстан знаменует собой начало новой главы в нашем стратегическом партнерстве, которое служит движущей силой нашего общего прогресса. За тридцать лет между Казахстаном и Болгарией сложились прочные и уважительные политические и дипломатические отношения. Казахстан рассматривает Болгарию как дружественную страну и очень важного стратегического партнера. Однако имеются значительные неиспользованные возможности для расширения нашего торгово-инвестиционного сотрудничества. Мы считаем, что Казахстанско-болгарская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству могла бы стать важной платформой для наращивания связей между двумя странами, – отметил Президент Казахстана.
Далее Глава государства подчеркнул, что Казахстан готов к раскрытию новых возможностей экономического взаимодействия, и перечислил приоритетные секторы для расширения сотрудничества.
– Первое – транспортное сообщение. Казахстан и Болгария занимают уникальное географическое положение. Наша страна, расположенная в самом сердце Евразии, служит жизненно важным звеном в обеспечении континентальной связанности. Мы обеспечиваем 85% всех сухопутных перевозок между Европой и Китаем. Благодаря расширяющейся инфраструктуре Среднего коридора, включая современные железные дороги, сухие порты и логистические центры, мы соединяем Восток и Запад эффективнее, чем когда-либо прежде. В прошлом году грузоперевозки по этому маршруту выросли на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. Это ярко демонстрирует его растущую значимость. Ожидается, что к 2028 году пропускная способность увеличится до 10 млн тонн. Мы стремимся расширять грузоперевозки по этому маршруту и приветствуем присоединение BMF Port Burgas – ключевого логистического центра на Черном море – к Среднему коридору, – сказал Касым-Жомарт Токаев.