Глава государства выступил на бизнес-форуме «Казахстан – Болгария»

Глава государства убежден, что мероприятие придаст новый импульс экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран.

– Официальный визит Президента Радева в Казахстан знаменует собой начало новой главы в нашем стратегическом партнерстве, которое служит движущей силой нашего общего прогресса. За тридцать лет между Казахстаном и Болгарией сложились прочные и уважительные политические и дипломатические отношения. Казахстан рассматривает Болгарию как дружественную страну и очень важного стратегического партнера. Однако имеются значительные неиспользованные возможности для расширения нашего торгово-инвестиционного сотрудничества. Мы считаем, что Казахстанско-болгарская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству могла бы стать важной платформой для наращивания связей между двумя странами, – отметил Президент Казахстана.

Далее Глава государства подчеркнул, что Казахстан готов к раскрытию новых возможностей экономического взаимодействия, и перечислил приоритетные секторы для расширения сотрудничества.