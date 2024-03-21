Глава государства высоко оценил талант и профессионализм Жамили Серкебаевой

Глава государства принял заслуженного деятеля Казахстана Жамилю Серкебаеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии культурной жизни Алматы, а также о перспективах развития классической музыки в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил талант и профессионализм Жамили Серкебаевой, отметив, что она добилась заслуженного признания не только в нашей стране, так и за рубежом.

В свою очередь Жамиля Серкебаева поблагодарила Главу государства за поддержку музыкального искусства и поделилась своими предложениями по совершенствованию музыкальной инфраструктуры страны.