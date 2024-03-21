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    17:35, 21 Март 2024 | GMT +6

    Глава государства высоко оценил талант и профессионализм Жамили Серкебаевой

    Глава государства принял заслуженного деятеля Казахстана Жамилю Серкебаеву
    Фото: Акорда

    Глава государства принял заслуженного деятеля Казахстана Жамилю Серкебаеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии культурной жизни Алматы, а также о перспективах развития классической музыки в Казахстане.

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил талант и профессионализм Жамили Серкебаевой, отметив, что она добилась заслуженного признания не только в нашей стране, так и за рубежом.

    В свою очередь Жамиля Серкебаева поблагодарила Главу государства за поддержку музыкального искусства и поделилась своими предложениями по совершенствованию музыкальной инфраструктуры страны.

    Теги:
    Культура Акорда Токаев Касым-Жомарт Музыка
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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