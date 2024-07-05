Глава государства: Важное направление деятельности ШОС - расширение культурно-гуманитарного сотрудничества

По мнению Президента Казахстана, крайне важным направлением деятельности ШОС является расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Эта сфера находилась в постоянном фокусе внимания во время председательства Казахстана в Организации. Об этом он сказал, выступая перед участниками заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое продолжилось в формате «ШОС +», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Казахская земля издревле была своеобразным перекрестком цивилизаций. Убежден, огромное пространство ШОС, пронизанное уникальным культурным кодом Большой Евразии, должно и впредь выполнять историческую роль сближения народов. Действенным инструментом в этом плане является создание культурных центров. Полагаю, что реализация подобных проектов на всем пространстве ШОС будет содействовать установлению более тесных культурно-гуманитарных связей между нашими странами. В это дело важно активно вовлекать молодежь, создавая возможности для ее всестороннего развития и более интенсивных контактов, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев предложил ввести практику ежегодных встреч молодых лидеров и талантов стран ШОС, расширить сеть университетов ШОС путем включения в него новых учебных заведений партнеров по диалогу, ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, особенно по техническим специальностям.

Подводя итоги своего выступления, Президент заявил о приверженности Казахстана всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ШОС и в формате «ШОС плюс». Он также выразил уверенность, что все конструктивные предложения стран-партнеров придадут новый импульс дальнейшему поступательному развитию Организации.