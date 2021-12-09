Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев прокооментировал информацию о повышении порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства своим решением снял многие вопросы. Я думаю, что теперь недовольных будут гораздо меньше. Но базово мы должны помнить, что в 1998 году Казахстан перешел на накопительную систему пенсионного обеспечения, а порог достаточности - это рассчитанная государством сумма, при выплате которой она по-прежнему сможет обеспечить старость. Мы можем и дальше раздавать свои накопления с низким порогом. Есть в этом смысл, если потом в старости человеку придется продавать купленную сегодня квартиру, чтобы выжить? Конечно, я понимаю гнев тех, кто не успеет снять накопления. Но экономические условия, к сожалению, имеют свойства меняться. При этом несправедливо, как это делают сейчас некоторые эксперты - брать и обесценивать всю реформу. 600 тысяч транзакций было одобрено за этот период», - рассказал Даурен Абаев в ходе очередного выпуска программы «Открытый диалог».

Как отметил Даурен Абаев, 600 тысяч семей, приблизительно более двух миллионов человек улучшили свои жилищные условия.

«Даурен Аскербекович, Вы не считаете, что те люди, которые сейчас проявляют недовольство, просто боятся, что со временем их пенсионные накопления обесценятся, и в итоге они не получат ни достойных пенсий, ни недвижимости?», - уточнил ведущий программы.

«Казахстан - это единственная страна во всем мире, где по закону государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений от инфляционных рисков. Поэтому тут дело не в страхах, а в горизонтах планирования. Мы устроены так, что сегодня важнее для нас то, что будет завтра. Те, кто сегодня возмущаются повышением порога достаточности, завтра точно также будут возмущаться, почему они получают маленькую пенсию. Наверное так…», - считает Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года



