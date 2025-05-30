Президент РК: Сотрудничество между Астаной и Ашхабадом демонстрирует положительную динамику

Приветствуя Президента Туркменистана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его участие в первом саммите «Центральная Азия – Италия» имеет важное значение с точки зрения дальнейшего продвижения многогранных межгосударственных связей.

– Пользуясь возможностью, хотел бы отметить наше особое внимание к развитию сотрудничества с Вашим государством. Мы рассчитываем на достижение конкретных результатов в ходе нашего экономического взаимодействия. Связи и в других областях развиваются достаточно успешно. Прежде всего, это культурно-гуманитарная сфера. Перспективы взаимовыгодных связей достаточно хорошие при том понимании, что будут предприниматься обоюдные усилия по конкретным проектам, которые уже сейчас стоят в повестке дня, – сказал Глава нашего государства.

По его мнению, сегодня сотрудничество между Астаной и Ашхабадом развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику по многим ключевым отраслям.

Президент Туркменистана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и пожелал ему успешного проведения саммита «Центральная Азия – Италия».

– Страны Центральной Азии и Италия впервые проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Уверен, что итоги саммита будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими государствами, – отметил Сердар Бердымухамедов.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и пожелал дальнейших успехов в его ответственной деятельности.