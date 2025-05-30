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    17:04, 30 Май 2025 | GMT +5

    Президент РК: Сотрудничество между Астаной и Ашхабадом демонстрирует положительную динамику

    Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
    Фото: Акорда

     Приветствуя Президента Туркменистана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его участие в первом саммите «Центральная Азия – Италия» имеет важное значение с точки зрения дальнейшего продвижения многогранных межгосударственных связей.

    – Пользуясь возможностью, хотел бы отметить наше особое внимание к развитию сотрудничества с Вашим государством. Мы рассчитываем на достижение конкретных результатов в ходе нашего экономического взаимодействия. Связи и в других областях развиваются достаточно успешно. Прежде всего, это культурно-гуманитарная сфера. Перспективы взаимовыгодных связей достаточно хорошие при том понимании, что будут предприниматься обоюдные усилия по конкретным проектам, которые уже сейчас стоят в повестке дня, – сказал Глава нашего государства.

    По его мнению, сегодня сотрудничество между Астаной и Ашхабадом развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику по многим ключевым отраслям.

    Президент Туркменистана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и пожелал ему успешного проведения саммита «Центральная Азия – Италия».

    – Страны Центральной Азии и Италия впервые проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Уверен, что итоги саммита будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими государствами, – отметил Сердар Бердымухамедов.

    В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и пожелал дальнейших успехов в его ответственной деятельности.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Сердар Бердымухамедов Туркменистан Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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