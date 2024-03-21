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    12:04, 21 Март 2024 | GMT +6

    Глава государства рассказал о реализации 4 масштабных проектов

    Глава государства рассказал о реализации 4 масштабных проектов
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в честь празднования Наурыза в Алматы, рассказал о реализации 4 масштабных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тысяч километров дорог. В этом году 300 тысяч человек будут обеспечены природным газом. Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам Главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7 процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья.

    — Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем. Еще раз искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником весны! Желаю всем счастья и благополучия! — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Ремонт Поздравления Наурыз Токаев Касым-Жомарт Жилищные программы Жилье Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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