Глава государства рассказал о реализации 4 масштабных проектов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в честь празднования Наурыза в Алматы, рассказал о реализации 4 масштабных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тысяч километров дорог. В этом году 300 тысяч человек будут обеспечены природным газом. Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам Главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7 процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья.