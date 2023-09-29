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    Вчера, 00:54 | GMT +6

    Президент Казахстана провел встречу с вице-президентом компании STADA

    токаев
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Германию провел встречу с вице-президентом компании STADA Group Кристосом Галлисом. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, передает со ссылкой на пресс-службу Акорды МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания STADA входит в тройку лидеров на рынке Казахстана в сегменте потребительских товаров для здоровья.

    По его словам, ярким примером успешного и динамично развивающегося сотрудничества является открытие офиса компании в Алматы. Президент акцентировал внимание на том, что в Казахстане ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера.

    По мнению Главы государства, перед STADA открываются широкие возможности для объединения усилий с национальным холдингом QazBioPharm в области исследований и производства. Касым-Жомарт Токаев пригласил немецкую компанию к проведению совместных исследований и разработок, организации производства, обмену опытом и повышению квалификации специалистов.

    Кристос Галлис выразил заинтересованность в углублении сотрудничества и подчеркнул готовность компании изучить возможности инвестирования в медицинские проекты и программы в Казахстане.

    STADA является одним из ведущих производителей высококачественных лекарственных средств. Компания реализует свою продукцию в 120 странах мира.

    Теги:
    Торговля Президент Казахстана Международная деятельность
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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