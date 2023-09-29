Berlin Global Dialogue: глава Казахстана провел переговоры с президентом Шри-Ланки
На полях форума Berlin Global Dialogue Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы Глава государства отметил, что между двумя странами сложились прочные партнерские отношения, основанные на взаимной поддержке и содержательном политическом диалоге.
Президент Казахстана подчеркнул необходимость принятия действенных мер на уровне правительств для раскрытия имеющегося потенциала торговых и инвестиционных связей.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между странами.
Стороны также обсудили важные аспекты взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе на уровне ООН.
Глава нашего государства пригласил лидера Шри-Ланки принять участие в намеченном на 2024 год Международном форуме Астана.