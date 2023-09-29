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    Вчера, 00:04 | GMT +6

    Berlin Global Dialogue: глава Казахстана провел переговоры с президентом Шри-Ланки

    токаев
    Фото: пресс-служба Акорды

    На полях форума Berlin Global Dialogue Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы Глава государства отметил, что между двумя странами сложились прочные партнерские отношения, основанные на взаимной поддержке и содержательном политическом диалоге.

    Президент Казахстана подчеркнул необходимость принятия действенных мер на уровне правительств для раскрытия имеющегося потенциала торговых и инвестиционных связей.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между странами.

    Стороны также обсудили важные аспекты взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе на уровне ООН.

    Глава нашего государства пригласил лидера Шри-Ланки принять участие в намеченном на 2024 год Международном форуме Астана.

    президент
    Фото: пресс-служба Акорды
    Теги:
    Президент Казахстана
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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