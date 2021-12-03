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Глава государства провел встречу с представителями международных инвестиционных компаний

3 Декабря 2021 15:27
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Глава государства провел встречу с представителями международных инвестиционных компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОПМ - В резиденции Акорда состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями крупных международных инвестиционных компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Глава государства отметил, что иностранные инвестиции стали одним из ключевых факторов развития Казахстана, поэтому в нашей стране уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата.

– Системная и всесторонняя работа в этой сфере позволила стать нам крупнейшей в Центральной Азии и одной из быстрорастущих на постсоветском пространстве экономик. За годы Независимости мы привлекли более 370 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Государство уделяет приоритетное внимание поддержке инвесторов. Мы ввели принцип индивидуальной и комплексной поддержки каждого инвестора, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что лично возглавляет Совет иностранных инвесторов, который является ключевой площадкой для взаимодействия с инвесторами. Помимо привлечения прямых инвестиций в реальный сектор большое внимание уделяется развитию рынка ценных бумаг и привлечению иностранных портфельных инвесторов. По его словам, Казахстан обладает крупнейшим рынком капитала в регионе.

– Национальный банк как ключевой финансовый регулятор активно работает над дальнейшим развитием рынков долговых обязательств и ценных бумаг. В Казахстане создана развитая правовая и материальная инфраструктура. В стране успешно функционируют две фондовые биржи – KASE в Алматы и Международный финансовый центр «Астана», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, IPO ведущей мировой уранодобывающей компании «Казатомпром» и регионального лидера в сфере финтеха Kaspi.kz позволили повысить динамичность и ликвидность рынка капиталов.

Глава государства проинформировал участников встречи о планах по приватизации предприятий госсектора.

– В настоящее время проводится масштабная кампания по приватизации более 700 государственных предприятий в различных отраслях экономики Казахстана, в том числе нефтегазовой, энергетической, инфраструктурной. Мы считаем предпочтительным размещение акций крупнейших компаний на национальных фондовых биржах, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что сегодняшняя беседа предоставит хорошую возможность обменяться мнениями о возможностях увеличения притока иностранных инвестиций на казахстанские рынки. Также он отметил необходимость проведения встреч такого формата на регулярной основе.

В ходе мероприятия выступили руководители компаний Blackrock, Luxor Capital, Lugard Road Capital, Aberdeen Asset Management, Capital Group, Sands Capital, Alameda Research & FTX, Kingsway Capital.


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#Президент Казахстана   #Инвестпроекты  
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