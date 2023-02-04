Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом ОАЭ

    4 Февраля 2023, 21:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита Президента Казахстана в Арабские Эмираты.

    Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога, активизации торговых связей и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Ближний Восток ОАЭ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
    Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном о передаче осужденных лиц
    Казахстан ратифицировал договор с Францией о взаимной помощи по уголовным делам
    Закон о Первом Президенте РК – Елбасы утратил силу
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров