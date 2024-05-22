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    20:35, 21 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом

    тоқаев
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии всего спектра казахско-финских отношений с акцентом на наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

    Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних организаций. Глава государства пожелал успехов финскому председательству в ОБСЕ в 2025 году, подтвердив готовность Казахстана к продолжению конструктивного сотрудничества.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Финляндия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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