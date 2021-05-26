Глава государства провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, с докладами выступили министр энергетики Нурлан Ногаев, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, председатель АО «ФНБ Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, председатель совета директоров Казахстанской Ассоциации солнечной энергетики Нурлан Капенов, генеральный директор компании «Total Energies Kazakhstan» Алем Фрига-Ной.

Открывая совещание, Глава государства обозначил особую важность развития электроэнергетической отрасли страны. Сегодня энергетика играет ключевую роль в казахстанской экономике.

«Обеспечение энергетической безопасности – одна из главных задач. Темпы энергопотребления в Казахстане растут из года в год. Но новые источники энергии, которые запускаются, не соответствуют темпам роста. По сути, развитие страны напрямую зависит от стабильности энергетической отрасли», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в своем выступлении Президент уделил эффективному расходованию и экономии энергии.

«Казахстан – одна из самых энергоемких стран в мире. Казахстанская экономика в 3 раза более энергоемка по сравнению со странами ОЭСР. При том, что в структуре нашего ВВП основную долю занимает сектор производства услуг. Это говорит о том, что основные фонды и оборудование на промышленных предприятиях не соответствуют современным стандартам ОЭСР и других передовых стран мира. Зачастую идет имитация, а не реальная модернизация основных фондов нашей промышленности», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что справедливость и доступность тарифов – это важный экономический и социальный вопрос. В целях смягчения негативного воздействия пандемии до конца 1 квартала текущего года все тарифы были заморожены. В то же время держать тарифы на одном уровне постоянно не представляется возможным. Тарифы должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться.

«Не секрет, что любое повышение тарифов обычно перекладывается вначале на бизнес и бюджетные организации. В отдельных областях разница достигает 400 %! Это не только искажает рынок, но и не создает стимулов к бережливому энергопотреблению. Задачи по энергоэффективности и снижению энергоемкости не выполняются. Зачем использовать более дорогие энергоэффективные материалы и оборудование, если электричество можно просто, что называется, «жечь». Также не соблюдается главный принцип – адресность оказания социальной помощи. В результате подобного размывания действительно нуждающиеся категории граждан не получают льгот в нужном объеме», – заявил Президент.

Отмечая важность модернизации и запуска новых генерирующих мощностей, Глава государства отдельно остановился на проекте перевода Алматинской ТЭЦ-2 на газ.

«Этот вопрос имеет стратегическое значение. От решения данной проблемы зависит экология города Алматы и, конечно же, повышение качество жизни граждан. Поэтому поручаю Правительству, фонду «Самрук-Казына» вместе с акиматом окончательно определиться с проектом модернизации ТЭЦ 2 и приступить к реализации как можно скорее. Затягивание уже совершенно непозволительно», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, во всем мире наблюдается устойчивая тенденция – декарбонизация промышленности и экономики. В странах Европейского союза планируется сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. С 2023 года в ЕС вводится углеродный налог «carbon tax», который может значительно затруднить экспорт казахстанской продукции. С учетом новых реалий будут меняться технические регламенты, стандарты и требования к товарам.

«Важно понимать, что на данном этапе мирового развития статус, авторитет и, соответственно, международные возможности любой страны будут во многом определяться вкладом в декарбонизацию мировой экономики. В частности, это будет одним из критериев, определяющих возможность принятия нашей страны в ОЭСР», – отметил Глава государства.

По поручению Президента ведется разработка Концепции по низкоуглеродному развитию Казахстана до 2050 года. Правительство также работает над Национальным проектом по развитию электроэнергетики, готовится энергобаланс страны до 2035 года.

«Основные генерирующие мощности в Казахстане, в их числе и тепловые станции, эксплуатируются 40 и более лет. По данным экспертов, их общий износ составляет более 50 %. Это приводит к росту технологических нарушений на электростанциях. В 2019 году – 4010 нарушений, в 2020 году – 4458 нарушений, рост, таким образом, 11%. Назрела необходимость масштабного технического аудита энергоисточников. Мы должны четко понимать, где и когда состоится запуск или выбытие энергомощностей, их ремонт и модернизация», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан взял устойчивый курс на развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. Стране удалось добиться качественного прироста ВИЭ в структуре общего энергобаланса – он достиг 3%.

«Ранее мы определили цель довести этот показатель до 10 % к 2030 году. С учетом новых реалий и текущей положительной динамики ставлю задачу увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15% к 2030 году», – поручил Глава государства.

Президент полагает, что Казахстан, будучи большой энергетической страной, должен сохранить лидирующие позиции в новой энергетике и в будущем.

«Доля казахстанского содержания в проектах ВИЭ все еще крайне мала. Предстоит научиться не только строить новые сверкающие станции, но и развивать местное производство, науку и технологии, растить квалифицированные отечественные кадры. Иначе получится, что вся страна вкладывает в иностранные товары и технологии, оплачивая это через тарифы. Поручаю Правительству внимательно изучить и применить передовой международный опыт локализации в сфере ВИЭ и энергетики в целом», – указал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил необходимость стимулирования использования возобновляемых источников энергии среди населения и предложил в рамках развития «умных» городов реализовать пилотные проекты по эксплуатации солнечных панелей и микростанций.

«Я сторонник, причем твердый сторонник, развития чистой энергетики, и в целом зеленых технологий. Поддерживаю строительство электростанций с использованием возобновляемых источников энергии», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно.

«Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует», – подчеркнул Президент.

В выступлении также была отмечена необходимость внести порядок в деятельность электросетевых компаний. Правительству и акиматам областей поручено принять комплекс мер по поэтапному снижению уровня физического износа электросетей. Кроме того, критическое значение приобретает кадровая проблема.

«Не хватает электромонтеров, ремонтников высоковольтных линий, и других специалистов рабочих профессий. И это несмотря на то, что в Казахстане есть 24 вуза, готовящих кадры для энергетической отрасли. Средний возраст инженерно-технического персонала составляет около 50 лет. Данная ситуация осложняется также недостаточным уровнем средней заработной платы. Как результат, текучесть кадров за 2015-2020 годы увеличилась с 4% до 15%. Этот вопрос нужно решать в оперативном порядке, иначе мы можем столкнуться с «кадровым голодом» уже в ближайшее время. Поручаю Правительству реализовать меры по формированию профессионального кадрового потенциала отрасли и конкурентоспособного уровня оплаты труда», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал важной задачей привлечение международных инвесторов в развитие отрасли. По его поручению ведутся переговоры с инвесторами Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и других европейских стран.

«Стабильность снабжения, доступность тарифов – это ключевые компоненты национальной конкурентоспособности. Поэтому важно, чтобы цена электричества базировалась на ее справедливой рыночной стоимости. Сегодня на оптовом рынке электроэнергии доминируют всего три компании, занимая 70% рынка. Это не совсем правильно. Оптовая продажа электроэнергии по двусторонним договорам создает барьеры для новых сбытовых компаний, препятствует развитию конкуренции на розничном рынке электроснабжения. Это прямой путь к завышенным ценам для конечных потребителей», – отметил Президент.

Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции поручено тщательно проработать данный вопрос. Кроме того, Правительству предстоит обеспечить перезапуск системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

«В мире появляются и апробируются новые технологии генерации и хранения энергии. Учитывая скачкообразность технического прогресса, совсем скоро они могут стать реальностью. В частности, речь идет о возможном прорыве в развитии водородной энергетики. Мы должны быть готовыми к подобному сценарию. Необходимо иметь пул специалистов, способных работать с такими технологиями. Предлагаю создать Центр компетенций по новой энергетике, в котором в экспериментальном режиме будет нарабатываться опыт использования высокотехнологических инноваций в энергетической сфере», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, рост населения и экономики будет неизбежно требовать ввода новых мощностей. Однако возможности не безграничны, поэтому снижение энергоемкости экономики – важнейшая задача. Ее решение будет иметь самый непосредственный эффект на конкурентоспособность наших товаров и целых отраслей. Глава государства поручил Правительству держать на контроле данный вопрос.