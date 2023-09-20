РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:40, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства провел переговоры с Президентом Монголии

    Акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев отметил теплые и традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Монголией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

    Глава государства также отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии.

    В завершение встречи президенты двух стран обсудили возможность взаимных визитов в скором времени.

    Теги:
    Президент Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!