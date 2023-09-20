06:40, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6
Глава государства провел переговоры с Президентом Монголии
Касым-Жомарт Токаев отметил теплые и традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Монголией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Президент подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.
Глава государства также отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии.
В завершение встречи президенты двух стран обсудили возможность взаимных визитов в скором времени.