Глава государства провел переговоры с Федеральным канцлером Германии в расширенном составе

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу за радушный прием и вновь заверил, что Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с Германией – ключевым партнером нашей страны в Европейском Союзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как отметил Глава государства, между Астаной и Берлином поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, тесное взаимодействие ведется в рамках многосторонних площадок.

Сегодня Германия – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику нашей страны. На долю Казахстана приходится порядка 83% всей торговли Германии с регионом Центральной Азии, двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25%, составив 2,8 млрд долларов.

Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, «зеленой» энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

В качестве практического шага Касым-Жомарт Токаев предложил создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней Рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов

Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.

Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспиийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.

Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе «зеленого» водорода.

В данном контексте отмечена важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.

Кроме того, Президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.

Федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном

Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.

Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном.

В частности, выражена заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов.

Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования «зеленой» энергетики и совместного продвижения климатической повестки.

Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.