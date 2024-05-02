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    16:01, 02 Май 2024 | GMT +6

    Международный финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более $11 млрд

    акорда
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент был проинформирован о результатах деятельности МФЦА за 2023 год и I квартал текущего года, а также о планах развития центра.

    Как сообщил Ренат Бектуров, с момента запуска финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более 11 млрд долларов (включая 3,5 млрд за 2023 год и первые 3 месяца текущего года), превысив первоначальный целевой показатель, установленный к 2025 году.

    Касым-Жомарту Токаеву также было доложено, что в 2023 году в МФЦА было зарегистрировано рекордное количество новых участников – более 670 компаний (в целом – более 2600 компаний из 78 стран мира). Участники центра в 2023 году и первые 3 месяца текущего года выплатили в бюджет страны налогов на сумму 48,7 млрд тенге. Успешно функционируют институты разрешения споров в лице Суда МФЦА и Международного арбитражного центра, которые в 2023 году рассмотрели 767 коммерческих дел.

    Президент обозначил ряд актуальных задач для дальнейшего развития финансового центра. В частности, он отметил важную роль МФЦА в привлечении зеленого фондирования для региона и развитии Среднего коридора. Более 60% «зеленых» облигаций и кредитов в стране были выданы при поддержке Центра зеленых финансов МФЦА. В юрисдикции финансового центра функционируют совместные предприятия в рамках проекта Среднего коридора.

    Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что, активно используя инфраструктуру МФЦА для заключения сделок, государственным органам и курирующим финансовым институтам необходимо консолидировать усилия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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