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    Глава государства принял управляющего МФЦА «Астана» Рената Бектурова

    24 Марта 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован о работе Международного финансового центра «Астана» по развитию инновационных финансовых продуктов и услуг, укреплению инвестиционной привлекательности страны, а также взаимодействию с ключевыми бизнес-партнерами в рамках обновленной стратегии развития МФЦА.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли Центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.

    Глава государства отметил важную роль МФЦА в создании инфраструктуры и условий для привлечения иностранных инвестиций, а также в развитии фондового рынка и экономики Казахстана.

    По итогам встречи Президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности Центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана МФЦА - фин. центр "Астана"
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