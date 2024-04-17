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    11:31, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева

    Акорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева. Касым-Жомарту Токаеву был представлен годовой доклад по восстановлению и защите прав граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Артур Ластаев проинформировал Президента о полноценном запуске территориальных представителей. По его словам, в прошлом году в адрес Омбудсмена поступило более 5 тысяч обращений, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.

    Главе государства также было доложено о работе национального превентивного механизма, совершенствовании законодательства, активизации международного сотрудничества и взаимодействия с правозащитными организациями и гражданским обществом. В частности, проведено более тысячи превентивных посещений по предупреждению пыток, вынесено свыше 3,5 тысяч рекомендаций о восстановлении прав, привлечено к ответственности 275 должностных лиц. В результате защищены права более 900 человек.

    Уполномоченный по правам человека отдельно рассказал о мерах, принятых в целях реализации поручений Президента по предупреждению семейно-бытового насилия. Правозащитным институтом также разрабатывается специальный доклад о противодействии семейно-бытовому насилию.

    Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего усиления гарантий защиты прав человека.

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Права человека
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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