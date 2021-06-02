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    14:08, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава государства принял старшего вице-президента корпорации Exxon Mobil

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента корпорации Exxon Mobil Нила Чапмана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    В ходе встречи обсуждены перспективы взаимодействия Exxon Mobil с Казахстаном, вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе, внедрение «зеленых» технологий, а также ситуация на мировом энергетическом рынке.

    Главе государства доложили о темпах освоения Кашагана и расширения Тенгизского месторождения.

    Президент высоко оценил вклад корпорации в развитие экономики Казахстана за 28 лет партнерства с нашей страной.

    Нил Чапман отметил важность сотрудничества с Казахстаном для Exxon Mobil, и подчеркнул приверженность дальнейшему укреплению взаимной кооперации. Американский бизнесмен также поделился своим видением дальнейшего развития мирового рынка нефти, а также рассказал об актуальных тенденциях в этой сфере.


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    Президент Казахстана Главная Экономика
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