14:08, 02 Июнь 2021 | GMT +6
Глава государства принял старшего вице-президента корпорации Exxon Mobil
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента корпорации Exxon Mobil Нила Чапмана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи обсуждены перспективы взаимодействия Exxon Mobil с Казахстаном, вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе, внедрение «зеленых» технологий, а также ситуация на мировом энергетическом рынке.
Главе государства доложили о темпах освоения Кашагана и расширения Тенгизского месторождения.
Президент высоко оценил вклад корпорации в развитие экономики Казахстана за 28 лет партнерства с нашей страной.
Нил Чапман отметил важность сотрудничества с Казахстаном для Exxon Mobil, и подчеркнул приверженность дальнейшему укреплению взаимной кооперации. Американский бизнесмен также поделился своим видением дальнейшего развития мирового рынка нефти, а также рассказал об актуальных тенденциях в этой сфере.