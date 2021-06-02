Глава государства принял старшего вице-президента корпорации Exxon Mobil

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента корпорации Exxon Mobil Нила Чапмана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Главе государства доложили о темпах освоения Кашагана и расширения Тенгизского месторождения.

Президент высоко оценил вклад корпорации в развитие экономики Казахстана за 28 лет партнерства с нашей страной.

Нил Чапман отметил важность сотрудничества с Казахстаном для Exxon Mobil, и подчеркнул приверженность дальнейшему укреплению взаимной кооперации. Американский бизнесмен также поделился своим видением дальнейшего развития мирового рынка нефти, а также рассказал об актуальных тенденциях в этой сфере.