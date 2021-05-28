Глава государства принял спикера Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы законодательного обеспечения поручений Президента страны. Председатель Сената сообщил о принятии ряда законов, включая изменения и дополнения в республиканский бюджет, поправки в выборное законодательство. Данные законы были подписаны Главой государства. Верхняя палата также приняла закон, регулирующий закупки квазигосударственного сектора. На рассмотрении парламентариев находятся законопроекты по развитию социального предпринимательства, по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс и другие.

По информации Маулена Ашимбаева, с начала текущей сессии сенаторы выступили инициаторами 12 законопроектов, три из которых приняты Парламентом, четыре – на рассмотрении Сената и Мажилиса, еще пять находятся на стадии инициирования.

Спикер рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии межпарламентского сотрудничества, укреплении контактов с законодательными органами России, Узбекистана и других стран.

Маулен Ашимбаев также представил Главе государства сборник «Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника», подготовленный в рамках поручения Главы государства. В данном трехтомном издании собрано более тысячи архивных документов, повествующих о трагической истории принудительной коллективизации в Казахстане.