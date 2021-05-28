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    20:34, 27 Май 2021 | GMT +6

    Глава государства принял спикера Сената

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи были рассмотрены вопросы законодательного обеспечения поручений Президента страны. Председатель Сената сообщил о принятии ряда законов, включая изменения и дополнения в республиканский бюджет, поправки в выборное законодательство. Данные законы были подписаны Главой государства. Верхняя палата также приняла закон, регулирующий закупки квазигосударственного сектора. На рассмотрении парламентариев находятся законопроекты по развитию социального предпринимательства, по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс и другие.

    По информации Маулена Ашимбаева, с начала текущей сессии сенаторы выступили инициаторами 12 законопроектов, три из которых приняты Парламентом, четыре – на рассмотрении Сената и Мажилиса, еще пять находятся на стадии инициирования.

    Спикер рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии межпарламентского сотрудничества, укреплении контактов с законодательными органами России, Узбекистана и других стран.

    Маулен Ашимбаев также представил Главе государства сборник «Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника», подготовленный в рамках поручения Главы государства. В данном трехтомном издании собрано более тысячи архивных документов, повествующих о трагической истории принудительной коллективизации в Казахстане.


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